Svolta nel caso Lucietti | indagati tre cacciatori

Una svolta cruciale emerge nel caso Lucietti, tra i più discussi degli ultimi anni in Trentino. La procura di Trento ha iscritto nel registro degli indagati tre cacciatori, segnando un passo importante nella ricerca di verità e giustizia per la tragica scomparsa di Massimiliano Lucietti, il giovane di 24 anni ucciso nei boschi di Celledizzo durante una battuta venatoria. La vicenda si infittisce, e nuove indagini potrebbero cambiare le sorti dell’intero procedimento.

Nuova svolta in uno dei casi di cronaca più noti degli ultimi anni in Trentino: tre cacciatori sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Trento per la morte di Massimiliano Lucietti, il 24enne ucciso nei boschi di Celledizzo dove era andato per una battuta venatoria. Il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it