Svaligiano una casa e rubano beni e soldi dal valore di oltre 150mila euro

Una coppia di ladri georgiani, arrestata di recente, ha sferrato un colpo pesante ai danni di una famiglia austriaca, portando via beni e denaro per oltre 150mila euro. Un furto che ha scosso la comunità e sollevato importanti interrogativi sulla sicurezza. Ma cosa si cela dietro questa rapina e quali misure sono state adottate per evitare che simili episodi si ripetano?

Nei giorni scorsi è stata arrestata una coppia di ladri – un uomo di 43 anni e una donna di 37 anni di origini georgiane richiedenti il titolo di soggiorno italiano per protezione internazionale – che hanno derubato una famiglia austriaca sottraendo beni e denaro dal valore totale di 150mila euro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Svaligiano una casa e rubano beni e soldi dal valore di oltre 150mila euro

In questa notizia si parla di: beni - valore - 150mila - euro

Ecomafie, Sicilia sul podio per delitto di inquinamento ambientale e valore dei beni sequestrati - Ecomafie Sicilia sul podio per inquinamento ambientale e valore dei beni sequestrati. La Conferenza nazionale ControEcomafie di Legambiente e Libera ha chiuso con il lancio di cinque proposte e impegni concreti per la giustizia ambientale e sociale, rafforzando l’importanza di azioni condivise contro le criminalità ambientali e il loro impatto sulla società e il territorio.

Messe in vendita auto provenienti dall'estero per oltre un milione 150mila euro. Iva evasa: 253mila euro. Bade operativa a Pontecorvo, ramificazioni in tutta Italia Vai su Facebook

Svaligiano una casa e rubano beni e soldi dal valore di oltre 150mila euro; Badante ruba a famiglia austriaca beni per 150mila euro e scappa in Italia con marito. Arrestati a Bolzano mentre bivaccavano in stazione – Notizie dall'Italia; Soldi e beni trasferiti a un'altra società per ingannare creditori e Fisco, imprenditore indagato per bancarotta.

Badante ruba a famiglia austriaca beni per 150mila euro e scappa in Italia con marito. Arrestati a Bolzano mentre bivaccavano in stazione - Bolzano – Sono indagati per un furto in abitazione con bottino da 150mila euro ad una famiglia austriaca. Come scrive ilpuntoamezzogiorno.it

Bancarotta fraudolenta: sequestrati beni per 300.000 euro e interdetto imprenditore - Palermo – La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro per bancarotta fraudolenta a Palermo nei confronti di un imprenditore del settore edile. Riporta marsalalive.it