Suviana accordo tra Enel Green Power e la famiglia di Alessandro D’Andrea | i parenti si ‘sfilano’ dal processo

Un passo importante verso la giustizia e la riconciliazione: l’accordo transattivo tra la famiglia di Alessandro D'Andrea e Enel Green Power segna una svolta nel caso della tragedia alla centrale di Suviana. Dopo mesi di tensione, i parenti si "sfilano" dal processo, aprendo la strada a un nuovo capitolo di speranza e responsabilità. Un gesto che invita alla riflessione su sicurezza e rispetto del lavoro.

Bologna, 17 giugno 2025 – È stato raggiunto un accordo transattivo tra la famiglia di Alessandro D'Andrea, uno dei sette lavoratori morti il 9 aprile 2024 alla centrale idroelettrica di Suviana, a Bargi (sull'Appennino bolognese), ed Enel Green Power. I parenti della vittima, difesa dall'avvocato Gabriele Bordoni, non saranno più parte attiva nel procedimento che oggi ha visto l'attività dei consulenti tecnici della Procura di Bologna all'impianto, per il recupero dei dispositivi sommersi, ma rimarranno 'spettatori'. D'Andrea, 37 anni, è la più giovane delle vittime: originario di Forcoli (frazione di Palaia, in provincia di Pisa), tecnico specializzato, era residente a Milano e lavorava per la Voith di Cinisello Balsamo.