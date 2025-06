Supplenze 2024 25 docenti INTERPELLI per esami di Stato e scuola di infanzia AGGIORNATO

Sei un docente in attesa di supplenze per il nuovo anno scolastico 2024/25? Con l'avvicinarsi delle iscrizioni e le procedure di interpellanza, è fondamentale rimanere aggiornati sulle ultime novità. Le scuole, in linea con l'OM 88/2024, stanno già pubblicando gli avvisi dopo aver esaurito le GPS e le graduatorie di istituto. Scopri tutto quello che c'è da sapere sugli interpelli, le tempistiche e come prepararti al meglio per questa fase cruciale.

Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 882024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze 202425 docenti, INTERPELLI per esami di Stato e scuola di infanzia AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi ad un mese dalla fine delle attività didattiche [In aggiornamento] - Con l'avvio dell'anno scolastico 2024, le scuole pubblicano gli interpelli per le supplenze docenti, in base all'OM 88/2024.

Interpelli Docenti 2025: continua la ricerca di supplenti per le scuole - Anche nel 2025 il sistema scolastico italiano si trova a fare i conti con la cronica carenza di insegnanti e le scuole continuano a pubblicare interpelli per le supplenze ai docenti. Scrive ticonsiglio.com

Supplenze 2024/25 docenti, INTERPELLI per esami o scuola infanzia [AGGIORNATO] - Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO _ MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. Come scrive orizzontescuola.it