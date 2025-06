Supervolley all' Istituto Barsanti | insegnanti battono alunni in una sfida emozionante

L’istituto Barsanti di Massa ha acceso i cuori con la tradizionale partita di Supervolley tra insegnanti e alunni, un evento ricco di emozioni e spirito sportivo. La sfida, conclusa con la vittoria degli insegnanti, ha riunito studenti, docenti e famiglie in un clima di festa e amicizia, segnando simbolicamente la chiusura di un altro intenso anno scolastico. Un momento che resterà nel cuore di tutta la comunità scolastica…

Nella nutrita e variegata attività sportiva proposta dall’ Istituto d’Istruzione Superiore E. Barsanti di Massa non poteva mancare la tradizionale partita di “ Supervolley “ tra insegnanti ed alunni che ha sancito in pratica la chiusura del corrente anno scolastico. La divertente e sentita sfida ha avuto un interessato e festante pubblico d’eccezione nella palestra Barsanti composto da scolaresche ed addetti ai lavori che hanno fatto un tifo sfegatato. Il match, ricco di emozioni, ha avuto un andamento rocambolesco ed ha visto prevalere al tie-break i professori che pure all’inizio sembravano una facile “preda“ per gli studenti delle classi V. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Supervolley all'Istituto Barsanti: insegnanti battono alunni in una sfida emozionante

