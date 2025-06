Superman | Rachel Brosnahan parla delle scene d’azione e delle riprese con Krypto!

Rachel Brosnahan, interprete di Lois Lane nel prossimo film di James Gunn, svela i retroscena delle spettacolari scene d’azione e delle riprese con Krypto. Durante un’intervista coinvolgente con Interview Magazine, tra aneddoti divertenti e curiosità, l’attrice ha condiviso dettagli esclusivi su come è stato lavorare accanto al fedele cane supereroe. Scopriamo insieme cosa rende queste sequenze così speciali e come la magia dello studio si trasforma in azione sul set!

Rachel Brosnahan, che interpreta Lois Lane nel prossimo film di James Gunn su Superman, recentemente intervistata da Interview Magazine e partecipato al format di interviste tra celebrità, simbolo della rivista, con la collega attrice Amanda Seyfried, nota per Mean Girls. Sebbene la chiacchierata abbia toccato alcuni momenti spensierati, la maggior parte si è concentrata sull’esperienza di Brosnahan sul set durante le riprese dell’attesissimo reboot DC. Ripensando ai suoi primi giorni sul set, Rachel Brosnahan ha rivelato che lei e il co-protagonista David Corenswet ( Superman ) si sono lanciati direttamente in uno dei momenti più ricchi di dialoghi del film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: rachel - brosnahan - superman - parla

Superman di James Gunn: ecco il nuovo trailer in italiano del film con David Corenswet e Rachel Brosnahan - Il nuovo trailer di "Superman" diretto da James Gunn è finalmente disponibile in italiano, con David Corenswet e Rachel Brosnahan protagonisti.

Nuovo selfie di David Corenswet e Rachel Brosnahan dal set di Superman. Vai su X

#TRAILER | Il 9 luglio, tutto il mondo guarderà in alto Il trailer finale di #Superman di #JamesGunn, in sala con @warnerbrositalia #cinema #film #movie #hollywood #batman #dc #dccomics #dcuniverse #davidcorenswet #nicholashoult #rachelbrosnahan Vai su Facebook

Rachel Brosnahan: Superman non sarà una storia sulle origini; Superman: Rachel Brosnahan svela il divertente momento in cui ha scoperto di essere la nuova Lois Lane; Superman, Rachel Brosnahan sottolinea la grande differenza con i vecchi film.

Superman: Rachel Brosnahan svela il divertente momento in cui ha scoperto di essere la nuova Lois Lane - NOTIZIA di MICAELA EMANUELA CAMAROTO — 13/04/2025 Rachel Brosnahan vestirà i panni della celebre giornalista Lois Lane nel prossimo reboot estivo di Superman, firmato da James Gunn, e ha ... Si legge su movieplayer.it

Superman, 3 film con Rachael Brosnahan da recuperare prima di Lois Lane - In attesa di vedere come interpreterà Lois Lane, vediamo alcune sue pellicole da vedere assolutamente prima di Superman. Secondo cinema.everyeye.it