Superman David S Goyer commenta il reboot di James Gunn | Non è il mio Uomo d’Acciaio ma mi piace

Lo sceneggiatore de L'uomo d'acciaio ha espresso il suo parere sul reboot firmato James Gunn: ecco cosa pensa del nuovo Superman e della presenza di Krypto. David S. Goyer, autore di lunga data nel mondo dei cinecomic, noto soprattutto per aver scritto L'uomo d'acciaio (2013) insieme a Zack Snyder, ha recentemente espresso il suo parere sul nuovo Superman diretto da James Gunn. Pur non avendo ancora visto il film, Goyer ha commentato con entusiasmo i primi trailer, spiegando durante il podcast Happy Sad Confused di essere rimasto positivamente colpito dall'atmosfera e dal tono della pellicola. "Non è assolutamente L'uomo d'acciaio", ha dichiarato.