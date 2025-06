SuperEnalotto è un pensionato il vincitore del jackpot da 35,4 milioni

Una semplice schedina da 5 euro ha cambiato la vita di Bruno, un pensionato di Desenzano del Garda, vincendo il jackpot da 354 milioni del Superenalotto 232. La sua storia, tra spontaneità e umiltà, ci ricorda che anche le scelte più casual possono portare a grandi sorprese. E ora, con questa incredibile vincita, Bruno si prepara a vivere nuove emozioni, mantenendo invariata la sua essenza di persona semplice e autentica.

Riscossa la super vincita realizzata a Desenzano del Garda con una schedina da 5 euro. Il racconto di "Bruno": "Ho deciso di giocare mentre andavo al supermercato e ho controllato i numeri solo quando si è saputo della vincita da giornali e Tv. Non ho deciso cosa fare ma resterò una persona semplice". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SuperEnalotto, è un pensionato il vincitore del jackpot da 35,4 milioni

In questa notizia si parla di: superenalotto - pensionato - vincitore - jackpot

SuperEnalotto, pensionato vince 35,4 milioni di euro: "Non ho dormito per tre notti" - Luca, un pensionato comune dalla vita tranquilla, ha realizzato un sogno che cambia tutto: vincere oltre 35 milioni di euro al SuperEnalotto.

Mary Asaro e noi che non giochiamo mai il superenalotto Vai su Facebook

SuperEnalotto, è un pensionato il vincitore del jackpot da 35,4 milioni; Chi è il pensionato che ha vinto 35 milioni al Superenalotto: “Non ho dormito per tre giorni. Ora voglio aiutare le famiglie in difficoltà”; SuperEnalotto, pensionato vince 35,4 milioni di euro: Non ho dormito per tre notti.

SuperEnalotto, è un pensionato il vincitore del jackpot da 35,4 milioni - Il racconto di "Bruno": "Ho deciso di giocare mentre andavo al supermercato e ho controllato i numeri solo quando ... Lo riporta ilgiornale.it

Chi è il pensionato che ha vinto 35 milioni al Superenalotto: “Non ho dormito per tre giorni. Ora voglio aiutare le famiglie in difficoltà” - La vincita milionaria a segno a Desenzano del Garda (Brescia), meno di un mese fa: “Ora che posso permettermi tutto intendo fare tanta beneficenza. Riporta msn.com