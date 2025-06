Suolo pubblico e caos per i dehors Ecco le linee guida del Comune

Nel cuore di Pisa, il dibattito sui dehors infiamma le strade e le istituzioni. Mentre Confcommercio promette battaglia contro le recenti linee guida del Comune, la città si trova al centro di una sfida tra sviluppo e regolamentazione. La tensione cresce, e il futuro dei pubblici esercizi dipende da un dialogo che deve trovare rapidamente un equilibrio. Palazzo Gambacorti, per ora, rimane in attesa di una soluzione condivisa...

di Gabriele Masiero Scoppia il caso dehors a Pisa. E Confcommercio è pronta a condurre "la madre di tutte le guerre" contro il Comune, colpevole, secondo l'associazione di categoria, di sparare nel mucchio e colpire indiscriminatamente i pubblici esercizi in un momento di alta stagione turistica e con un tavolo di concertazione aperto per adeguare le regole di concessione del suolo pubblico nell'era post Covid. Palazzo Gambacorti, per ora, preferisce non alimentare polemiche, né rispondere alle critiche feroci di Confcommercio anche perché, ha ripetuto il sindaco Michele Conti ai suoi, la questione è tecnica e non politica e chi, anche dall'opposizione, soffia sul fuoco, lo fa solo per colpire il centrodestra senza offrire soluzioni ma agitando la polemica come strumento di lotta politica.

