Suo figlio ha provocato un incidente dieci sotto processo per truffa | 72 le vittime costituite parte civile

Un caso inquietante scuote la quiete della comunità: un giovane accusato di aver orchestrato una truffa ai danni di 72 vittime, perlopiù anziani, fingendo incidenti e sfruttando la paura di perdere tutto. La gravità delle accuse e il numero di parti civili coinvolte rendono questa vicenda un monito forte sull'importanza di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Un processo che promette di svelare dettagli agghiaccianti e di fare giustizia.

Dieci imputati e 72 parti offese, in prevalenza anziani, vittime della truffa del finto incidente di figli o nipoti e la necessità di pagare subito in contanti o gioielli per evitare processi e guai. Gli imputati, difesi dagli avvocati Giuseppe De Lio, Carla Ragna, Cristina Rastelli, Emilio.