Sull’Isola del Giglio nasce Libecciata | festival letture e narrazioni

Isola del Giglio, 17 giugno 2025 - Tre giorni di incontri con scrittori e scrittrici, una fiera dell’editoria con 13 case editrici indipendenti tra libri e degustazioni enoletterarie, presentazioni, letture sceniche, yoga sul filo di pagine e parole e un ospite speciale: l’autore scozzese Irvine Welsh, celebre per il romanzo “Trainspotting”. Dal 27 al 29 giugno sull’ Isola del Giglio nasce Libecciata, il festival di libri, letture e narrazioni organizzato da Associazione Wimbledon APS in partnership con effequ, con il patrocinio e il contributo del Comune dell’Isola del Giglio, in collaborazione con Compagnia dei Cosi, con la partecipazione della Pro Loco Isola del Giglio, main sponsor Maregiglio, nell’ambito dei progetti Toscana dei lettori e Staffette. 🔗 Leggi su Lanazione.it