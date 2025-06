Sul palco di Tones Teatro Natura torna Sphera | 3 giorni di musica e non solo in Ossola

Dal 20 al 22 giugno, nel suggestivo scenario dell'Ossola, torna Sphera, il festival che trasforma il teatro in un palcoscenico di innovazione e riflessione. Tre giorni di musica, arte, scienza e sostenibilitĂ si intrecciano per ispirare un futuro circolare e consapevole. Un evento imperdibile per chi desidera esplorare nuove prospettive e vivere un'esperienza unica tra cultura e natura, lasciandosi coinvolgere da un viaggio emozionante che promette di cambiare il modo di pensare.

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, nel cuore dell'Ossola, prende nuovamente vita "Sphera. Visioni circolari per il nostro futuro", festival che arricchisce la stagione di Tones Teatro Natura con un programma che esplora nuovi modi di vivere e pensare, intrecciando cultura, scienza, sostenibilità.

A Tones Teatro Natura arriva "Superbandistico", il raduno delle bande - A Tones Teatro Natura torna il Raduno delle Bande, un evento imperdibile che unisce musica, teatro e cultura in un’atmosfera unica immersa nella natura.

A Oira, nel cuore della val d’Ossola, una cava abbandonata si trasforma in un teatro all’aperto dove natura e arte si intrecciano. Tones Teatro Natura torna con la stagione 2025, dal 13 giugno al 7 settembre, tra concerti, performance e installazioni digitali. Tra Vai su Facebook

