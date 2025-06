Sul Lago d' Orta le riprese del nuovo film di Antonio Albanese

Il Lago d'Orta si trasforma nuovamente in un affascinante set cinematografico, catturando l'attenzione di appassionati e turisti. Le riprese del nuovo film di Antonio Albanese, "Qui non succede niente", sono appena iniziate, portando energia e creatività nel Cusio, tra lago e collina. Per le prossime otto settimane, Orta San Giulio, Pella e altri suggestivi paesi saranno protagonisti di questa entusiasmante produzione. Un’occasione unica per scoprire un angolo di Italia che si prepara a brillare sul grande schermo.

