coda, dimostrando quanto Renato Zero e la sua musica continuino ad emozionare generazioni di fan. La richiesta è stata così alta che tutto il quantitativo disponibile si è esaurito in poche ore, lasciando i collezionisti e gli appassionati con un grande desiderio di possederla. Un vero e proprio successo che conferma la forza della cultura musicale italiana e il valore simbolico di questa moneta commemorativa.

Sold out sul sito e fila questa mattina di fronte al negozio della Zecca di Stato di Piazza Verdi a Roma, per la moneta dedicata a una delle canzoni più celebri di Renato Zero, Il Cielo. Secondo quanto raccontano i commessi del negozio, circa 200 persone, tra appassionati numismatici e 'sorcini' dalle 5 del mattino hanno atteso ordinatamente in fila l'orario di apertura. Non è mancato chi, raccontano, pur di avere la sua moneta, ha dormito in auto per garantirsi un posto in fila. La moneta che ha una tiratura di 10mila pezzi potrà ancora essere acquistata in negozio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Successo per la moneta commemorativa di Renato Zero: sold out e code a Roma

