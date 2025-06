Successo per la Conferenza Made in Italy | la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane

Un entusiasmo contagioso e un fermento di idee hanno contraddistinto la conferenza “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane”. Ideata per favorire il confronto tra innovazione, tradizione e futuro, l’evento ha visto protagonisti esponenti di spicco del settore. In quest’occasione, si è sottolineata l’importanza di adottare nuove tecnologie per rafforzare il sistema imprenditoriale italiano e affrontare le sfide globali con successo.

Roma, 17 giugno 2025 – Si è svolta oggi con grande successo, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la conferenza organizzata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) dal titolo “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane”. L’evento, realizzato con il supporto di Zest Group e INSME – International Network for SMEs, ha riunito istituzioni, imprese e stakeholder per un confronto strategico sul ruolo della digitalizzazione e della pubblicità personalizzata come strumenti chiave per il rilancio e la competitività del Made in Italy. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Successo per la Conferenza “Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane”

