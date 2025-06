Successo per il debutto della Lisistrata a Siracusa Applausi a scena aperta per Lella Costa

Un trionfo senza precedenti ha accolto il debutto di "Lisistrata" al Teatro Greco di Siracusa, dove l’arte e il teatro si sono incontrati in un’esplosione di applausi e sorrisi. Lella Costa, protagonista di straordinario talento, ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione, mentre la regia di Serena Sinigaglia ha regalato una produzione che ha divertito e stimolato profonde riflessioni. Un evento che resterà nella memoria teatrale—e ora, lasciate che vi racconti come tutto questo sia potuto accadere...

Grande successo per la commedia Lisistrata di Aristofane e applausi a scena aperta per Lella Costa, protagonista dello spettacolo diretto da Serena Sinigaglia che ha divertito e fatto riflettere il pubblico del Teatro Greco di Siracusa. La nuova traduzione del testo di Aristofane è di Nicola Cadoni, la scena di Maria Spazzi, i costumi di Gianluca Sbicca, le musiche di Filippo Del Corno, la direzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Successo per il debutto della Lisistrata a Siracusa. Applausi a scena aperta per Lella Costa

In questa notizia si parla di: scena - successo - lisistrata - siracusa

Internazionali, colpo di scena Berrettini: cosa è successo al campione - Il tanto atteso ritorno di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia 2025 si è tragicomicamente trasformato in un'amara delusione.

Proseguono fino al 27 giugno, al Teatro Greco di Siracusa, le repliche di “Lisistrata” di Aristofane diretto da Serena Sinigaglia. La nuova traduzione del testo di Aristofane è di Nicola Cadoni, la scena di Maria Spazzi, i costumi di Gianluca Sbicca, le musiche di Vai su Facebook

Divertimento e riflessione, successo per Lisistrata: appalusi a scena aperta per Lella Costa; Siracusa, in scena la Lisistrata con Lella Costa; Siracusa, da stasera in scena la Lisistrata con Lella Costa.

Successo per il debutto della Lisistrata a Siracusa. Applausi a scena aperta per Lella Costa - Al Teatro Greco anche un’iniziativa particolare: la Fondazione INDA ha ospitato Posto Occupato, la campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza di genere ideata nel 2013 da Maria ... Si legge su msn.com

Successo per il debutto della Lisistrata “che parla al presente” diretta da Serena Sinigaglia - Grande successo per la commedia Lisistrata di Aristofane e applausi a scena aperta per Lella Costa, protagonista dello spettacolo diretto da Serena Sinigaglia che ha divertito e fatto riflettere il ... Secondo siracusanews.it