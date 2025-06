Successo di Lamberto Zanzani e Pietro Conti all'Adriatic Golf di Cervia.

Il weekend di fine primavera all’Adriatic Golf di Cervia è stato un trionfo di sport e passione. Con temperature estive e un percorso impeccabile, i protagonisti hanno dato il massimo sulla splendida scena del green. Tra emozioni e sfide avvincenti, Lamberto Zanzani e Pietro Conti si sono distinti con prestazioni eccezionali. Ma cosa rende questo evento così memorabile? Scopriamolo insieme!

L’ultimo fine settimana di primavera all’Adriatic Golf di Cervia è stato vissuto in un clima tipicamente estivo. Il caldo non ha condizionato il gioco avvenuto su un percorso in ottime condizioni. Sabato 14 giugno i giocatori sono scesi in campo nella Technogym Golf Cup. Lamberto Zanzani ha vinto con 73 colpi, due solamente oltre il par del campo. In prima categoria Marco Scalabrini (40) ha preceduto Paolo Vetricini (38) e Filippo Binazzi (37). In seconda Luca Zanzani ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, 43 punti, prima di Andrea Valentini e Fabio Di Pietro, appaiati a quota 37 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net