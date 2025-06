Sub muore durante un’immersione davanti a Portofino

L'uomo era insieme ad alcuni amici, il gruppo era accompagnato da un diving che ha lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sub muore durante un’immersione davanti a Portofino

In questa notizia si parla di: muore - durante - immersione - davanti

Si sente male durante una gara podistica: Franco, allenatore di calcio, muore in ospedale dopo una settimana. Aveva 64 anni. Lutto ad Isola del Liri - Un tragico evento ha colpito Isola del Liri con la morte dell'atleta Franco Bonavenia, 64 anni, avvenuta in ospedale dopo una settimana di ricovero.

Durante la solenne messa in piazza San Pietro, il #Pontefice ha esortato i fedeli a invocare lo Spirito Santo per costruire un mondo di pace e unità Vai su Facebook

Portofino, sub toscano muore durante un’immersione: la tragedia davanti agli amici; Sub muore durante un’immersione davanti a Portofino; Tragedia in mare: pescatore di coralli muore durante un’immersione.

Sub muore durante un’immersione davanti a Portofino - L'uomo era insieme ad alcuni amici, il gruppo era accompagnato da un diving che ha lanciato l’allarme ... Scrive ilsecoloxix.it

Portofino, sub muore durante un’immersione con amici - Nonostante l’intervento dei soccorritori non c’è stato nulla da fare. Come scrive msn.com