Sub muore davanti all’amico | la tragedia nel mare di Portofino inutili i soccorsi

Una tragedia sconvolge il mare di Portofino: durante un’immersione, Andrea Guerra, 46 anni, perde la vita davanti all’amico e ai soccorritori arrivati troppo tardi. La sua passione per le acque cristalline si è trasformata in un triste addio, lasciando un vuoto in tutta la comunità. Una vicenda che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di pura adrenalina e di profonda amicizia.

Massa, 18 giugno 2025 – Una tragedia ha colpito la nostra provincia in una calda giornata di anticipo d’estate. Un sub di 46 anni, Andrea Guerra, è morto poco prima di mezzogiorno di ieri nelle acque di Portofino mentre si trovava in immersione a punta Vessinaro poco prima della Cala degli Inglesi, meta ambita dai sub, come lo stesso Guerra, grande appassionato di questa attività acquatica. A dare l’allarme è stato il diving che faceva assistenza, che vedendo che qualcosa non stava andando come previsto ha allertato i soccorsi. Immediatamente sul posto è arrivata la Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure che ha recuperato il corpo del sub di origini massesi trasportandolo sul molo Umberto l di Portofino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sub muore davanti all’amico: la tragedia nel mare di Portofino, inutili i soccorsi

