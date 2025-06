Sua figlia rischia l' arresto Servono soldi per saldare un debito con Poste italiane

Una triste storia di inganno che si ripete: una donna di Santi Cosma e Damiano, spaventata dalla minaccia di arresto della figlia, ha consegnato tutto il denaro disponibile in casa. Purtroppo, questa è solo l’ultima di molte truffe simili che colpiscono la provincia, dimostrando quanto siano subdoli e diffusi questi raggiri. È fondamentale essere sempre vigili e informati per proteggere sé stessi e i propri cari.

. E' la richiesta arrivata a un'anziana donna di Santi Cosma e Damiano che, allarmata, ha finito per consegnare tutto il denaro contante che aveva in casa. E' l'ennesima truffa consumata in provincia di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - "Sua figlia rischia l'arresto. Servono soldi per saldare un debito con Poste italiane"

