Stupro di gruppo in Salento c'è la svolta | trovato video della violenza sul telefono di uno dei 4 indagati

Una svolta cruciale nelle indagini sul grave episodio di stupro di gruppo avvenuto in Salento, che ha sconvolto l'intera comunità. La scoperta di un video della violenza sul telefono di uno dei sospettati potrebbe cambiare le sorti del procedimento e portare a una verità più chiara. La vicenda, ancora sotto stretta osservazione, mette in luce l'importanza di fare giustizia e tutelare le vittime. Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Svolta nelle indagini sullo stupro di gruppo denunciato da una 22enne romagnola in vacanza con le amiche in Salento: sul cellulare di uno dei 4 ragazzi indagati sarebbe stato trovato un video della violenza. Accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima.

