studioso trovato morto nella camera da letto arriva la polizia scientifica

Un’ombra di mistero avvolge la tranquilla Siena, dove un noto studioso americano è stato trovato senza vita nella sua camera da letto. La scoperta sconvolge gli abitanti e gli amici, tutti legati a questa città che aveva scelto come dimora definitiva. Ora, mentre gli investigatori della polizia scientifica entrano in azione, si attende con trepidazione di scoprire se si tratti di una tragica coincidenza o di qualcosa di più oscuro. Gli sviluppi potrebbero cambiare tutto.

Siena, 17 giugno 2025 – Amava Siena. Una città dove aveva tanti amici. E che portava nel cuore. Al punto da avere deciso di invecchiare qui. Era il suo più grande desiderio, racconta chi conosceva il 74enne americano trovato ieri senza vita nell’appartamentino che aveva preso a Siena. In via del Romitorio, proprio dietro palazzo di giustizia, di fronte alla Limonaia del polo civile. Potrebbe trattarsi di un decesso per cause naturali ma gli investigatori hanno ritenuto opportuno effettuare i rilievi nell’abitazione con la polizia scientifica. Intorno alle 19 è arrivata infatti nel cortile della palazzina dove ci sono anche alcuni studi professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it