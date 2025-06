Strisce blu a Monza novità per la sosta a pagamento | ecco cosa cambia da luglio

A Monza, le novità sulla sosta a pagamento arrivano con luglio: i possessori del pass ZPRU1 nel centro storico potranno parcheggiare gratuitamente anche nella zona della Villa Reale. Un'occasione imperdibile per residenti e visitatori, che rende più semplice e conveniente esplorare la bellezza della città. Scopri tutti i dettagli e preparati a goderti una Monza più accessibile e friendly!

Novità a Monza per quel che riguarda la sosta a pagamento: a partire dal mese di luglio i possessori del pass per il parcheggio nella Zpru1 (Zona a particolare rilevanza urbanistica) del centro storico potranno ottenere gratuitamente anche quello per posteggiare nella Zona della Villa Reale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Strisce blu a Monza, novità per la sosta a pagamento: ecco cosa cambia da luglio

MONZA - La Giunta comunale ha approvato una delibera che introduce importanti novità in tema di sosta a pagamento nelle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica Vai su Facebook

