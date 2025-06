Strage di Suviana via alle immersioni per recuperare il ‘cervello’ della centrale

Le operazioni di recupero dei dispositivi elettronici della centrale di Suviana rappresentano un passo cruciale per fare luce sulla tragica strage del 9 aprile 2024. Con team specializzati e tecnologie all'avanguardia, si tenta di ricostruire quei momenti fatali e garantire giustizia. La collaborazione tra vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale Enel Green Power è fondamentale in questa difficile fase. Il futuro dipende anche da questi sforzi: la verità sta emergendo.

Suviana (Bologna), 17 giugno 2025 - Sono iniziate le operazioni di recupero dei cinque dispositivi elettronici, conservati in armadi, al piano -6 della centrale Enel Green Power di Bargi, nel lago di Suviana, dopo l'incidente sul lavoro del 9 aprile 2024, quando morirono sette lavoratori e sei rimasero feriti. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, personale Enel Green Power, oltre ad avvocati e addetti alla Procura. Già da ieri è iniziato il posizionamento della logistica, mentre dalle 9 di questa mattina si è iniziati ad entrare nel vivo. Alle 9.10 è arrivato il vice comandante dei vigili del fuoco Massimiliano Russo.

