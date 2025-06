Strage di Suviana recuperati i dispositivi sommersi nella centrale di Enel Green Power

In un gesto di grande responsabilità, le squadre di soccorso hanno recuperato e messo in sicurezza cinque dispositivi sommersi nella centrale di Suviana, teatro della tragica esplosione dello scorso 9 aprile. Questo intervento fondamentale si inserisce nelle indagini della procura di Bologna, tese a chiarire le cause di una tragedia che ha spezzato sette vite. La ricerca della verità prosegue, con l’obiettivo di prevenire future tragedie e garantire la sicurezza sul lavoro.

Sono stati recuperati e messi in sicurezza i cinque dispositivi sommersi al piano -6 della centrale Enel Green Power di Suviana, dove il 9 aprile 2024 uno scoppio provocò la morte di sette lavoratori e il ferimento di altri sei. Le operazioni programmate dalla procura di Bologna, che indaga sull’incidente sul lavoro, serviranno per cercare di ricostruire le cause del disastro che una prima perizia non ha circoscritto definitivamente. Il fascicolo dei pubblici ministeri Flavio Lazzarini e Michela Guidi è per disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro. Sono cinque gli indagati, iscritti anche in vista di questi accertamenti tecnici irripetibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Suviana, recuperati i dispositivi sommersi nella centrale di Enel Green Power

In questa notizia si parla di: suviana - recuperati - dispositivi - sommersi

A Suviana recuperati i cinque dispositivi sommersi; Recuperati e messi in sicurezza i dispositivi sommersi nel lago di suviana dopo l’esplosione mortale alla centrale enel green power; Recuperati e messi in sicurezza i dispositivi sommersi nella centrale di Suviana dopo l’esplosione del 9 aprile 2024.

A Suviana recuperati i cinque dispositivi sommersi - Sono stati recuperati e messi in sicurezza i cinque dispositivi sommersi nel lago di Suviana sull'Appennino bolognese, al piano - Da msn.com

Recuperati e messi in sicurezza i dispositivi sommersi nel lago di suviana dopo l’esplosione mortale alla centrale enel green power - Il 17 giugno 2025 sono stati recuperati cinque dispositivi dalla centrale Enel Green Power sul lago di Suviana per analisi forensi a Modena, fondamentali per l’indagine sull’esplosione del 9 aprile 20 ... Riporta gaeta.it