Strage di Suviana | il video del recupero dalla centrale

Nel cuore di SUViana, il drammatico ricordo di quella tragica giornata si rinnova con il recupero dei dispositivi elettronici dalla centrale. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono impegnati con dedizione al piano -6, cercando di far emergere testimonianze preziose ancora sommerse, in un tentativo di fare luce sulla strage che ha spezzato sette vite. Un'operazione cruciale per la verità , che ci avvicina a capire cosa sia realmente accaduto.

I sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro per riportare alla luce i dispositivi elettronici ancora sommersi al piano -6 dal giorno della strage costata la vita a sette persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: strage - suviana - recupero - centrale

Chi sono gli indagati per la strage di Suviana: tutti i nomi - Bologna, 19 maggio 2025 – Sono cinque gli indagati per la strage di Suviana, tra cui tre di Enel: il direttore del sito di Bargi, e due responsabili idroelettrici.

Strage di Suviana, via alle immersioni per recuperare il ‘cervello’ della centrale; Strage di Suviana, al via le operazioni di recupero delle centraline elettroniche: venti sommozzatori per recuperare i dati; Suviana, accordo tra Enel Green Power e la famiglia di Alessandro D’Andrea: i parenti si ‘sfilano’ dal processo.

Strage di Suviana, via alle immersioni per recuperare il ‘cervello’ della centrale - 6: iniziate le immersioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Riporta msn.com

Strage di Suviana, al via le operazioni di recupero delle centraline elettroniche: venti sommozzatori per recuperare i dati - Dalle memorie i consulenti dei pm sperano di estrarre dei dati utili a ricostruire la causa del disastro ... Scrive corrieredibologna.corriere.it