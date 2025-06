Strade sicurezza ed energia le priorità di Di Costanzo | Filiera istituzionale per dare risposte ai sindaci

In un territorio alle prese con sfide cruciali come sicurezza ed energia, Angelo Di Costanzo, candidato di Lega e Noi Moderati alla Provincia di Caserta, propone una strategia vincente: sfruttare la filiera istituzionale per intercettare finanziamenti mirati. Un approccio che mira a rispondere efficacemente alle esigenze dei sindaci e delle comunità locali, rafforzando il nostro territorio. È questa la strada che può portare a un futuro più sicuro e sostenibile per Terra di Lavoro.

Utilizzare la filiera istituzionale per intercettare finanziamenti per Terra di Lavoro. E' questo il concetto chiave che Angelo Di Costanzo, candidato di Lega e Noi Moderati alla Provincia di Caserta, sta sottoponendo in queste ore alle amministrazioni comunali del casertano in vista del voto in.

