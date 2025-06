Storie di migranti | Film per sfatare i luoghi comuni

Le storie di migranti sono racconti di coraggio, speranza e resilienza che sfidano i pregiudizi e i luoghi comuni. Come quella di Kais, tunisino arrivato in Italia con la famiglia, o di Chouaib, marocchino che lavora in Lombardia. Questi racconti umani ci invitano a guardare oltre le apparenze, aprendo un dialogo autentico e rispettoso. Perché conoscere le loro esperienze significa costruire un mondo più giusto e inclusivo.

Storie di migranti. Come quella di Kais, tunisino di 30 anni, arrivato in Italia con la figlia di un anno e la moglie incinta del secondogenito. Un viaggio della speranza durato oltre 30 ore, a bordo di un barcone col mare agitato e il motore in avaria, prima di poter toccare le sponde di Lampedusa. O ancora la storia di Chouaib, marocchino di 30 anni, che lavora a Monza, ma non vuole trasferirsi dalla sua abitazione di San Donato Milanese per non lasciare solo il ‘fratellino’ che ha ormai 24anni Ahmed, verso il quale nutre un profondo senso di protezione. "Vicende di umanità e riscatto, che è importante raccontare per mostrare quanti sentimenti racchiudano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it