Stop al caldo africano violenti temporali e temperature giù di 10°C

Dopo giorni di caldo africano insopportabile, un improvviso spiffero danese sta portando temporali violenti e un calo delle temperature di oltre 10°C. Lorenzo Tedici di iLMeteo.it spiega come questa nuova ondata d’aria fresca dal Nord Europa stia ridisegnando il clima italiano del XXI secolo, dimostrando che anche le variazioni più leggere possono scatenare tempeste di energia e cambiamenti sorprendenti.

