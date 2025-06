Stop ai cellulari anche nelle scuole superiori | la circolare ministeriale che divide sindacati e politica tra consensi e richieste di equilibrio

L'introduzione degli smartphone nelle scuole superiori continua a dividere opinioni e attira l'attenzione di politici, sindacati e genitori. Con la recente circolare firmata dal Ministro Valditara, si rafforza il divieto di utilizzo dei cellulari, portando avanti una linea di disciplina più severa. Questa decisione solleva dibattiti sul ruolo della tecnologia nell’istruzione e sulla tutela del benessere degli studenti. La questione rimane aperta: è davvero questa la strada migliore per il futuro scolastico?

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha firmato una circolare che estende il divieto di utilizzo degli smartphone anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, completando così la stretta iniziata nel luglio 2024 per il primo ciclo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

