Stop ai cellulari anche alle superiori | plauso a Valditara

Il ministro Valditara prende una decisione importante per il futuro dei giovani: vietare l’uso dei cellulari in classe anche alle superiori. Questa misura, supportata da studi medici, mira a proteggere gli studenti dai rischi legati all’abuso di internet e social media, favorendo un ambiente più concentrato e produttivo. Un passo deciso che segna un impegno concreto per migliorare la qualità dell’apprendimento e il benessere degli studenti, e rappresenta un grande plauso al ministro per questa scelta.

Stop al cellulare in classe anche alle superiori, lo decide il ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara. Il giro di vite arriva per il bene degli studenti: studi medici dimostrano che l'abuso di internet e social danneggia i giovani. Quindi niente cellulare nello svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico.

