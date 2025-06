Stipendi pagati agli edili del cantiere di via 5 Maggio | Ripristinati i diritti ora basta appalti al massimo ribasso

Dopo il nostro intervento, la Theo ha finalmente effettuato i bonifici agli operai del cantiere di via 5 Maggio, garantendo così il rispetto dei loro diritti e riconsegnando dignità a chi lavora con impegno. È una vittoria importante, ma ora è tempo di fermare gli appalti al massimo ribasso che mettono a rischio salari e condizioni di lavoro. La lotta continua per un settore più giusto e sostenibile.

Sono finalmente arrivati i bonifici per gli operai edili che, mercoledì 11 giugno, avevano occupato il cantiere di via 5 Maggio, nel quartiere di Quarto, per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. A comunicarlo è la Fillea Cgil Genova: "Dopo il nostro intervento, la Theo.

