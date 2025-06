Stelle cadenti

Stelle cadenti di Laura Marzi ci immerge in un viaggio tra ricordi e silenzi, dove il potere svanisce lasciando spazio alle lacrime non dette e ai ricordi di un passato intricato. È la storia di figli che si trovano a raccogliere i pezzi di un'epoca, portando sulle spalle un nome che pesa come un macigno. Un racconto intenso, che invita a riflettere su cosa resta quando tutto il resto sparisce.

Ogni anno nostro padre accompagnava a turno me e mio fratello ad acquistare delle nuove scarpe da ginnastica. Quando lo arrestarono stava tornando a casa con Edoardo: lo aveva portato a comprare le Nike”. Se ci sono romanzi che parlano di potere, di Laura Marzi racconta di quello che succede quando il potere svanisce e a raccogliere i cocci restano solo i figli, i silenzi, e un cognome, pesante come un macigno, da portare come fosse una camicia sbagliata. Torino, 1993. Arturo Montella, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, è appena stato travolto dal terremoto Mani Pulite: accusato di corruzione e finanziamento illecito ai partiti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Stelle cadenti

