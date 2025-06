Stellantis Pomigliano | fa troppo caldo in fabbrica lavoratori in sciopero

In un’epoca in cui il benessere dei lavoratori dovrebbe essere una priorità, lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco si trova a fronteggiare una grave emergenza: temperature insostenibili che superano i 30 gradi, creando condizioni di lavoro pericolose e invivibili. La mobilitazione dei dipendenti, proclamando uno sciopero, denuncia pubblicamente questa crisi sanitaria e invita le istituzioni a intervenire subito per garantire sicurezza e dignità sul posto di lavoro.

POMIGLIANO D’ARCO, 17 GIUGNO – I lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco hanno proclamato uno sciopero per protestare contro le condizioni microclimatiche giudicate insostenibili all’interno delle officine. A darne notizia è la Fiom Cgil di Napoli, che denuncia temperature superiori ai 30 gradi e livelli di umidità elevatissimi, tali da rendere difficoltoso e pericoloso il lavoro sulla catena di montaggio. “Le attuali condizioni mettono a serio rischio la salute e la sicurezza dei dipendenti”, ha dichiarato Mario Di Costanzo, responsabile automotive della Fiom Napoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Stellantis Pomigliano: fa troppo caldo in fabbrica, lavoratori in sciopero

