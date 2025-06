Stefano Accorsi mostra il fisico sui social e scatena i colleghi

Stefano Accorsi conquista i social con scatti che mettono in mostra un fisico da urlo, ispirando i suoi fan e lasciando i colleghi senza parole. Mentre si trova a Tangeri, impegnato nelle riprese del nuovo film di Gabriele Muccino, il suo look svela un impegno fitness degno di nota. Con Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini nel cast, l’attesa cresce: il mondo del cinema si prepara a rivedere Accorsi in una veste ancora più sorprendente.

"Ci vuole un fisico bestiale" cantava Luca Carboni. Fisico bestiale che Stefano Accorsi esibisce in alcuni scatti sui social network. L'attore si trova a Tangeri, in Marocco, dove sta girando alcune scene del nuovo film di Gabriele Muccino. Film che ancora non ha un titolo ufficiale, ma che nel cast vede la presenza anche di Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. Le riprese si svolgono a Roma e a Tangeri e proprio dal Marocco Stefano Accorsi sta esibendo una forma fisica invidiabile. "Film che vai, corpo che trovi" è la caption che l'attore ha usato a corredo della foto in costume.

