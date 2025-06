Stazioni metro Linea 1 chiuse dal 23 giugno al 15 settembre i nuovi orari delle corse e delle navette sostitutive

Se utilizzi spesso la linea 1 della metropolitana, preparati a un’estate di novità: dal 23 giugno al 15 settembre, la tratta Piscinola-Colli Aminei sarà sospesa e sostituita da navette speciali. Scopri gli orari delle corse, pensate per garantirti comunque spostamenti efficienti e senza intoppi. Restare aggiornati è fondamentale per vivere al meglio questa fase di rinnovamento. Continua a leggere e pianifica al meglio i tuoi viaggi!

La metro Linea 1 per tre mesi sospende la tratta Piscinola-Colli Aminei, da lunedì 23 giugno al 15 settembre. Gli orari delle navette sostitutive. Corse dei treni solo andata la mattina presto e la sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: metro - linea - giugno - settembre

Fiamme Gialle, la linea 5 della Metro di Milano celebra il Centenario del Gruppo Sportivo Sciatori - Milano celebra il centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle con la personalizzazione della Linea 5 della metro, chiamata “La lilla”.

Sarà una nuova estate di disagi per i pendolari dell’area nord. Le stazioni della metropolitana Linea 1 di Piscinola, Chiaiano e Frullone chiuderanno per tre mesi, dal 23 giugno al 15 settembre, per consentire il rifacimento di uno dei due binari, ormai logorato Vai su Facebook

Prolungamento fino alla stazione della metro da giugno a settembre Vai su X

Stazioni metro Linea 1 chiuse dal 23 giugno al 15 settembre, i nuovi orari delle corse e delle navette sostitutive; Linea 1, chiusura della Metro per lavori di ammodernamento: novità da Anm e nuove richieste per i pendolari; Amt Genova, orario estivo 2025 dal 16 giugno. Fasi e novità in città e provincia.

Stazioni metro Linea 1 chiuse dal 23 giugno al 15 settembre, i nuovi orari delle corse e delle navette sostitutive - La metro Linea 1 per tre mesi sospende la tratta Piscinola- Da fanpage.it

Metro Napoli Linea 1, stop alle chiusure anticipate e da Scampia corse a binario unico - della tratta della Linea 1 della metro che va da Colli Aminei a Piscinola. Scrive ilmattino.it