Stati Uniti con Israele nella guerra all’Iran? Solo con le armi Usa è possibile distruggere il programma nucleare di Teheran

Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran si intensificano, con Washington pronta a intervenire militarmente per neutralizzare il programmanucleare di Teheran. Donald Trump, desideroso di ottenere un importante risultato internazionale, si trova ora di fronte a un ostacolo imprevisto: l’opposizione di Israele. La crescente minaccia di un conflitto potrebbe cambiare gli equilibri della regione e influenzare le future trattative sul nucleare iraniano. Un passo decisivo che potrebbe riscrivere la storia del Medio Oriente.

Donald Trump dice da mesi di essere alla ricerca di un accordo sul nucleare iraniano. Sulla strada verso quello che per il presidente degli Stati Uniti sarebbe il primo risultato da rivendicare sul piano internazionale come una vittoria si staglia un ostacolo: Israele. Con l’attacco all’Iran il governo di Benjamin Netanyahu ha messo nel mirino anche le trattative difficoltosamente avviate negli utlimi mesi da Washington e Teheran, nella convinzione che un’intesa finirebbe per rafforzare il regime degli ayatollah nella regione. Anzi, da anni Israele chiede a Washington di metter fine con la forza al programma nucleare della Repubblica islamica, ovvero bombardando i due principali impianti di arricchimento dell’uranio del paese, quelli di Fordow e Natanz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stati Uniti con Israele nella guerra all’Iran? Solo con le armi Usa è possibile distruggere il programma nucleare di Teheran

Guerra Israele - Iran. Ma qual è oggi il ruolo degli Stati Uniti nei rapporti con l’Iran? Se vuoi capire le radici storiche di questo conflitto e perché Washington resta un attore chiave nello scontro tra Iran e Israele ? https://bit.ly/_USA_IRAN Vai su Facebook

Iran e Israele rischiano entrambi di esaurire le proprie risorse, ma un intervento degli Stati Uniti potrebbe cambiare tutto Vai su X

Israele-Iran, news. Media, Trump valuta attacco a Teheran. Aiea,impatto su sito arricchimento Natanz; Israele-Iran, Trump valuta di entrare in guerra: riunione con i consiglieri in Situation Room; Israele - Iran, la guerra in diretta | Trump: «Sappiamo dov'è Khamenei. Per ora non lo uccideremo. Ma si arrenda». Media: «Gli Usa valutano se entrare in guerra». Esplosioni a Teheran, nuovi raid iraniani.

Stati Uniti: Trump promette "una vera fine" del conflitto tra Israele e Iran - Il presidente degli Usa Donald trump ha lanciato ripetuti avvertimenti minacciosi nel quinto giorno di conflitto, mentre Israele si rifiuta di escludere l'assassinio del leader supremo iraniano l'ayat ... msn.com scrive

Iran-Israele, Trump al bivio: scelta Usa tra la diplomazia e la 'madre di tutte le bombe' - Il presidente in riunione nella Situation Room con il suo team di Sicurezza Nazionale Donald Trump a ... Come scrive msn.com