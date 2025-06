State of the Pitch ha criticato poiché non c’è fumo ma nessun fuoco a East Rutherford | il pareggio per 0-0 di Porto con Palmeiras alle Coppa del Mondo del Club

Nell’affascinante cornice di East Rutherford, il pareggio senza reti tra Porto e Palmeiras ha messo in luce le sfide e le potenzialità della Coppa del Mondo del Club FIFA, illustrando perfettamente le ambizioni di avvicinare i continenti e unire le squadre di tutto il mondo. Un incontro che, tra nebbia e tensione, ci ricorda quanto sia fondamentale questo torneo nel ridurre le distanze calcistiche globali, portando il football a nuove vette di universalità.

Breaking: Quando i principali decisori della FIFA stavano sostenendo il caso per la Coppa del Mondo del Club FIFA di recente ampliamento, uno dei loro principali punti di discussione era che questo torneo avrebbe minimizzato la distanza tra i lati europei e le squadre non europee. Domenica, in un appuntamento pomeridiano nebbioso a East Rutherford, nel New Jersey, è stato facile vedere cosa intendevano. La partita di Porto contro i Palmeiras fu la quarta appuntamento della Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025, che usciva dal retro di una stallo senza reti tra Al-Ahly e Inter Miami, il massacro di 10-0 del Bayern Monaco di Auckland City e la demolizione 4-0 di Paris Saint-Germain di Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - State of the Pitch ha criticato, poiché non c’è fumo ma nessun fuoco a East Rutherford: il pareggio per 0-0 di Porto con Palmeiras alle Coppa del Mondo del Club

