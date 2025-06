Statale 45 camion tampona due auto ferme per un cantiere

Un incidente sulla Statale 45 a Molinazzo, tra Rivergaro e Cernusca, si è concluso senza gravi conseguenze: un camion tamponando due auto ferme vicino a un cantiere. Fortunatamente, solo una donna ha richiesto accertamenti medici al pronto soccorso. La Polizia Locale è intervenuta prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti. Un episodio che ricorda l’importanza di tenere alta l’attenzione alla guida, soprattutto in zone di lavori in corso.

