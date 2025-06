Stanotte la prima Inter di Chivu qualche novità già nelle parole | Non cerchiamo alibi non cerchiamo scuse

Stanotte alle 3 ora italiana, l’Inter di Chivu debutta nel Mondiale per Club 2025 contro il Monterrey, segnando il suo primo passo ufficiale sulla panchina nerazzurra. Con un approccio deciso, il nuovo tecnico ha dichiarato: “Non cerchiamo alibi né scuse, non pensiamo al passato.” Una novità importante che fa già parlare di sé, rivelando le linee guida che guideranno questa avventura. C’è grande attesa e curiosità...

“Bisogna non pensare al passato “. Questa è banale. “Non cerchiamo alibi, non cerchiamo scuse sulla condizione fisica né mentale”. Questa invece è già una prima novità. Nella notte (alle 3 ora italiana) l’Inter farà il suo debutto nel Mondiale per Club 2025 contro i messicani del Monterrey. Sarà la prima volta di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra: il neo-tecnico in conferenza stampa ha cominciato a tratteggiare come sarà la sua Inter. C’è sicuramente l’idea di dare una continuità al lavoro di Simone Inzaghi, ma nella comunicazione e nei concetti mentali si nota già qualche importante differenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it