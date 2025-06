Stanley Tucci torna ai suoi grand tour culinari su Disney+

Stanley Tucci torna a deliziarci con i suoi grand tour culinari su Disney+, un viaggio raffinato attraverso le meraviglie italiane. In cinque episodi, tra culture autentiche e sapori irresistibili, ci invita a scoprire l’Italia più posh e genuina. Prepariamoci a lasciarci conquistare da storie di tradizioni, persone e piatti che incarnano l’essenza del Bel Paese. Un percorso esclusivo che promette di affascinare tutti i sensi...

Dichiariamolo fin da subito: è tutto molto posh. Stanley Tucci torna ai suoi grand tour culinari e lo fa su Disney+, in cinque episodi da tre quarti d’ora ciascuno prodotti da National Geografic (e Bbc), in cui viaggia attraverso cinque regioni italiane, raccontandone la cultura (culinaria e non), le tradizioni e le persone che vi abitano. Tucci in Italy è un percorso fatto di incontri, di cucina alta e bassa, dal ristorante stellato all’autogrill, dallo street food ai ristoranti stellati. Stan assaggia tutto, ogni tanto spadella pure, si destreggia tra l’italiano (Tucci è figlio di due americani ma di origine italiana e ha vissuto diversi anni da bambino in Toscana) e l’inglese, si sporca le mani con gli arrotolati di carne e veleggia di lino vestito tra le cave di marmo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Stanley Tucci torna ai suoi grand tour culinari su Disney+

In questa notizia si parla di: tucci - stanley - torna - suoi

La cucina italiana raccontata da Stanley Tucci ha un unico difetto: è troppo perfetta - La cucina italiana raccontata da Stanley Tucci ha un unico difetto: è troppo perfetta. Dopo il successo di "Searching for Italy", l'attore statunitense torna a esplorare il Belpaese, ponendo l'accento sull'innovazione, la sostenibilità e le storie imprenditoriali che animano il mondo del cibo, offrendo un nuovo sguardo su una tradizione culinaria ricca e affascinante.

Stanley Tucci torna in Abruzzo: dopo Villa San Sebastiano, incantato dai Trabocchi Vai su Facebook

Stanley Tucci e le grigliate di trota sui torrenti, la serie dell'attore americano in Alto Adige: «Qui cibo e identità complicati» Vai su X

Stanley Tucci torna in Abruzzo: dopo Villa San Sebastiano, incantato dai Trabocchi; Stanley Tucci racconta l’Italia con gusto in “Tucci in Italy”; Stanley Tucci ci racconta il suo amore per l'Italia: «Un pezzo di focaccia ti dispiega un mondo intero».

Stanley Tucci torna ai suoi grand tour culinari su Disney+ - I cinque episodi della serie mostrano un viaggio attraverso cinque regioni italiane di cui viene raccontata la cultura, le tradizioni e le persone. Riporta ilfoglio.it

Stanley Tucci torna in Abruzzo: dopo Villa San Sebastiano, incantato dai Trabocchi - Dall’entroterra marsicano alla costa chietina, Stanley Tucci è tornato in Abruzzo per raccontarne la bellezza autentica, e lo ha ... Scrive marsicalive.it