Stanchezza? Affaticamento? Crampi? Ecco in quale cibo trovare il potassio specie ora che arriva il caldo

L’arrivo del caldo può portare a stanchezza, affaticamento e crampi, spesso legati a una carenza di potassio, un minerale essenziale troppo sottovalutato. Identificare i segnali precoci è fondamentale per prevenire disagi più gravi. Rudy Alexander Rossetto, Presidente degli Biologi della Lombardia, sottolinea l’importanza di alimenti ricchi di questo nutriente: scopri quali cibi inserire nella tua dieta per mantenerti energico e in forma durante l’estate. La risposta sta nel cibo!

La carenza di potassio provoca sintomi diffusi, specie in estate, spesso sottovalutati. E invece sarebbe bene registrarli subito come segnali d'allarme, perché «si tratta di un minerale fondamentale ». Parola di Rudy Alexander Rossetto, Presidente Ordine dei Biologi della Lombardia, che ne sintetizza le funzioni principali: «Regola la contrazione muscolare, il battito cardiaco, l’equilibrio idrico e il funzionamento del sistema nervoso. Ed è il tipo di elemento di cui ti accorgi solo quando manca, ma a quel punto i segnali possono essere seri». Di cosa si tratta, esattamente? « Stanchezza cronica, crampi muscolari (specie notturni), debolezza, battito irregolare e stitichezza sono sintomi molto comuni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Stanchezza? Affaticamento? Crampi? Ecco in quale cibo trovare il potassio, specie ora che arriva il caldo

