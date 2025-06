Stagione dei funghi appello alla prudenza | i consigli dell’esperto

La stagione dei funghi è alle porte, ma la prudenza deve essere sempre al primo posto. La Valsassina, con la sua natura incontaminata, attrae appassionati e cercatori, tuttavia i rischi sono dietro l’angolo. Con un aumento di interventi di soccorso rispetto all’anno scorso e tragici incidenti che hanno mietuto cinque vittime in pochi mesi, è fondamentale seguire i consigli dell’esperto per vivere questa passione in sicurezza. Perché, nel bosco come nella vita, la prudenza non è mai troppa.

Crandola Valsassina (Lecco) – Una settantina di interventi di soccorso, una ventina in più dello stesso periodo dell’anno scorso, e cinque morti in nemmeno sei mesi sulle montagne e nei boschi della Valsassina. L’ultimo a perdere la vita, l’altro ieri, è stato Marco Panzeri, cuoco di 33 anni di Valgreghentino. Stava cercando funghi nella zona di Crandola Valsassina, una zona che conosceva bene e batteva spesso, ma è bastato un passo falso anche per uno esperto come lui per scivolare e precipitare in un canalone. L’allarme non è scattato subito, perché Marco in quel momento era da solo: si era separato da papà Fausto per coprire un’area più vasta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stagione dei funghi, appello alla prudenza: i consigli dell’esperto

In questa notizia si parla di: funghi - esperto - stagione - appello

Scomparso anziano esperto di funghi nei boschi di Monteforte Irpino - Un'escursione nei boschi di Monteforte Irpino si è trasformata in un mistero: un esperto cercatore di funghi di 86 anni è scomparso.

Intossicazioni da funghi a Roma: 39 casi e un morto nel 2024, l'appello: "Rivolgetevi agli esperti" https://ift.tt/UnmcJXt Vai su X

Undici esperti spiegano in un video del CABS il loro no alla proposta di modifica della legge sulla caccia del ministro Lollobrigida. L’appello degli attivisti https://kodmi.it/k57BV . Vai su Facebook

Stagione dei funghi, appello alla prudenza: i consigli dell’esperto; Intossicazioni da funghi a Roma: 39 casi e un morto nel 2024, l'appello: Rivolgetevi agli esperti; Attenzione ai funghi: “Otto in ospedale e quattro intossicati”. L’appello dell’Asl.

Attenzione ai funghi: “Otto in ospedale e quattro intossicati”. L’appello dell’Asl - In questo periodo tutti si improvvisano raccoglitori esperti, vanno nel bosco e prendono tutto quello che trovano. Si legge su lanazione.it

Funghi velenosi acquistati da un venditore abusivo: gravissimo un uomo di 49 anni - Ats Insubria ricorda che durante la scorsa stagione di raccolta, a fronte di 148 chili di funghi analizzati, 48 sono stati confiscati ... Riporta msn.com