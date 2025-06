Sta per scattare l' ora dell' esame di maturità | un impegno per oltre 3600 studenti in provincia

Sta per scattare l'ora dell'esame di maturità, un momento cruciale per oltre 3.600 studenti della provincia di Forlì-Cesena. Mercoledì, si aprirà ufficialmente con la tradizionale prova di italiano, simbolo di inizio di un percorso importante. Tra i maturandi, liceali, tecnici e professionisti si preparano a dimostrare il loro impegno e le competenze acquisite. Un'occasione che segna non solo una sfida, ma anche un passo fondamentale verso il futuro.

Saranno 3.608 gli studenti della provincia di Forlì-Cesena che da mercoledì si cimenteranno con l'esame di maturità. A dare il via sarà come da tradizione la prova d'italiano. I maturandi liceali saranno 1.636, quelli dell'istituto tecnico 1.328, mentre quelli dell'istituto tecnico professionale.

