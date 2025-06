Sta facendo il pazzo Voci dalla Rai il famoso conduttore su tutte le furie dopo l’ultima decisione

La Rai è al centro di un vero e proprio terremoto: tra voci di ristrutturazioni e tensioni interne, Gigi Marzullo si sta facendo sentire forte e chiaro. Il conduttore storico, simbolo della rete da oltre quarant’anni, si trova in prima linea in una battaglia cruciale che potrebbe cambiare il suo ruolo. La sua voce si leva ora con decisione, mentre l’azienda si appresta a svelare i nuovi palinsesti. Ecco cosa sta succedendo...

Tra le tante questioni spinose che attraversano la Rai, una in particolare riguarda Gigi Marzullo. Volto simbolo dell'azienda da oltre quarant'anni, il conduttore in queste ore starebbe facendo sentire la sua voce ai vertici, alla vigilia dell'annuncio dei nuovi palinsesti. Il nodo centrale? Il pesante ridimensionamento che lo attenderebbe nella prossima stagione. Secondo quanto trapela, Marzullo avrebbe già avviato un confronto con Simona Agnes, presidente del CdA Rai. Nei corridoi circola una voce emblematica della tensione: " Sta facendo il pazzo ". Il motivo del malcontento riguarda i tagli previsti nelle seconde e terze serate, che coinvolgerebbero diversi format, inclusi quelli del giornalista – un destino che sembrerebbe accomunarlo ad altri colleghi, come nel caso de La Fisica dell'Amore di Vincenzo Schettini, già segnalata come a rischio chiusura.