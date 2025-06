Squid Game 3 | il gran finale si avvicina nel nuovo trailer rilasciato da Netflix

Il countdown per il gran finale di Squid Game 3 è iniziato, e il nuovo trailer di Netflix promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Mentre il Front Man afferma che “se il mondo non cambia, il gioco non finisce,” Gi-hun si prepara a sfidare nuovamente il destino. La sua lotta disperata per mettere fine a quel gioco crudele si sta avvicinando, lasciandoci con il fiato sospeso: cosa succederà nel prossimo capitolo? Resta sintonizzato per scoprire il destino di Gi-hun e dei sopravvissuti.

"Se il mondo non cambia, il gioco non finisce." Questa frase del Front Man (Lee Byung-hun) a Gi-hun (Lee Jung-jae) nella seconda stagione di Squid Game risuona potente, mentre il vincitore del 33° Squid Game si prepara a rientrare in gioco per porre fine a quegli spietati giochi mortali. Squid Game 3: Gi-hun Torna in Gara per un'Ultima, Disperata Sfida. Il giocatore 456, uno degli ultimi sopravvissuti, ha superato sfide iconiche come "Luce Rossa, Luce Verde", "Dalgona" e "Tiro alla Fune". Ora, il nuovo trailer della terza stagione di Squid Game anticipa le partite finali, promettendo un epilogo al cardiopalma.

