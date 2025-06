squadra droni ora gli occhi sulle olimpiadi invernali

Gli occhi delle innovative tecnologia dei droni si stanno posando sulle Olimpiadi Invernali, portando un’anticipazione di quanto questi strumenti possano rivoluzionare la gestione degli eventi. La provincia di Sondrio fa da apripista con la sua Squadra emergenza droni (S.e.d.), il primo gruppo italiano dedicato a ricerca e soccorso in ambito emergenziale. E questa eccellenza si prepara a scrivere nuove pagine di innovazione e sicurezza nel contesto olimpico.

Non si sarebbe potuta trovare cornice migliore di un'esercitazione nazionale ospitata su territorio locale per il battesimo ufficiale di quello che è, al momento, un unicum in Italia ed è "targato" Sondrio. Si tratta della Squadra emergenza droni (S.e.d.) della Protezione civile della provincia, il primo gruppo operativo in ricerca e soccorso che la scorsa settimana ha partecipato in modo ufficiale e operativo a " Grifone 2025 ", l'importante attività addestrativa annuale interforze e inter agenzia di Ricerca e soccorso organizzata dall' Aeronautica Militare, sotto la direzione del Comando operazioni aerospaziali e la cui sede operativa è stato l' aeroporto di Caiolo.