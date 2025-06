SPQM Montecavolo supera Collagna 2-0 con gol di Fiocchi e Benassi

Un emozionante match tra SPQM Montecavolo e Collagna si conclude con un risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa, grazie ai gol decisivi di Fiocchi e Benassi. La partita ha messo in luce la determinazione e il talento della squadra di casa, consolidando il loro posizionamento in classifica. Scopriamo insieme come si sono svolti i momenti salienti di questa sfida avvincente.

SPQM MONTECAVOLO 2 COLLAGNA 0 SPQM MONTECAVOLO: Celeste, Borghi, F.Piermattei, M.Piermattei, A.Grossi, Tanchis, Rozzi, Binini, Leonardi (45'st Boschiroli), Dallasta (10'st Benassi), Fiocchi (40'st M.Grossi). A disp.: Grassi, Rinaldi, Grisendi, Ferri, F.Grossi, Arduini. All.: Unni COLLAGNA: Caccialupi, Bertozzini, Ferrari, G.Monelli (37'st Fi.Monelli), Orlandi, Iovinelli, Bertolani (35'st Sadek), Barbieri, Kouadio, Bertucci, Orlandi. A disp.: Ferretti, Furloni, Dolci, Zaccaria. All.: Fa.Monelli Arbitro: Amoruso (Sermolino e Cilloni) Reti: Fiocchi al 30'st, Benassi al 37'st. Note: ammoniti Borghi, Rozzi, M.

