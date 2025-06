Sport sotto le stelle Samuele Angori testimonial dell’evento e gli Auch in concerto

Preparati a vivere una serata indimenticabile sotto il cielo stellato! Venerdì 20 giugno, piazza Sergardi si trasformerà nel cuore pulsante di «Sport sotto le stelle», un evento che unisce sport, musica e divertimento. Con la partecipazione speciale di Samuele Angori, star cortonese del Pisa, e l’energia travolgente degli Auch in concerto, questa edizione promette emozioni e sorprese per tutti. Non perdere l’occasione di essere protagonista di questa magica notte!

È in arrivo una nuova edizione di «Sport sotto le stelle», la manifestazione torna venerdì 20 giugno con inaugurazione alle 18 in piazza Sergardi. Testimonial d’eccezione è Samuele Angori, giocatore cortonese del Pisa, squadra neopromossa in Serie A. Angori ha partecipato alla conferenza stampa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Sport sotto le stelle". Samuele Angori testimonial dell’evento e gli Auch in concerto

In questa notizia si parla di: angori - sport - sotto - stelle

Sport sotto le stelle a Cortona: il calciatore del Pisa Samuele Angori testimonial dell'evento; Sport sotto le stelle. Samuele Angori testimonial dell’evento e gli Auch in concerto; Samuele Angori ottiene la promozione in serie A.

Sport sotto le stelle a Cortona: il calciatore del Pisa Samuele Angori testimonial dell'evento - La manifestazione si terrà venerdì 20 giugno con l'inaugurazione in programma alle 18 in piazza Sergardi. Scrive corrierediarezzo.it

"Sport sotto le stelle". Samuele Angori testimonial dell’evento e gli Auch in concerto - È in arrivo una nuova edizione di «Sport sotto le stelle», la manifestazione torna venerdì 20 giugno con inaugurazione alle 18 in piazza Sergardi. Riporta arezzonotizie.it