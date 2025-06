Sport più accessibile in via Torricelli

Finalmente, il campo di via Torricelli riapre le porte a tutti gli appassionati di calcio! Con l’installazione delle nuove porte e reti parapalloni, lo spazio si trasforma in un punto di incontro inclusivo e vivace. “Questo intervento – afferma l’assessore Saltarello – rappresenta un passo importante nel nostro impegno per promuovere uno sport accessibile e coinvolgente nei quartieri.” Ora, più che mai, è il momento di scendere in campo e vivere la passione del calcio insieme!

Via Torricelli, adesso finalmente si torna a giocare. Sono finiti infatti i lavori di montaggio delle due porte da calcio e della rete parapalloni nel campo da calcio libero di via Torricelli. "Questo intervento – ha detto l’assessore allo Sport Salvatore Saltarello – è un ulteriore tassello del nostro impegno per rendere lo sport sempre più accessibile e diffuso nei quartieri". E ancora: "Il campo di via Torricelli, grazie alla nuova dotazione di porte da calcio a 7 e alla rete parapalloni, diventa oggi uno spazio più funzionale e accogliente per tutti, in particolare per i più giovani. Ringrazio l’Ufficio Ambiente e Verde per il lavoro che ha svolto e la giunta per aver sostenuto con convinzione questo progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport più accessibile in via Torricelli

torricelli - sport - accessibile - calcio

